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Şampiyonluk maçı Hamamcıoğlu’nun

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Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanacak olan ve Mesarya’nın şampiyonluğunu ilan edebileceği maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Şampiyonluk maçı Hamamcıoğlu’nun
14 Temmuz 2020 Salı 17:56

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanacak olan ve Mesarya’nın şampiyonluğunu ilan edebileceği önemli maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

16 Temmuz Perşembe Saat 17:45

Karşıyaka – Esentepe, Ergin Şahdur Stadı, Osman Özpaşa

Ozanköy – Girne Halk Evi, Mustafa Özkayım Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Mormenekşe – Lapta, Cemal Balses Stadı, Turgay Misk

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Çanakkale – Gençler Birliği, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yalova – Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre

Dörtyol – Mesarya, Dörtyol Stadı, Utku Hamamcıoğlu

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