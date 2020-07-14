Şampiyonluk maçı Hamamcıoğlu’nun

Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanacak olan ve Mesarya’nın şampiyonluğunu ilan edebileceği maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanacak olan ve Mesarya’nın şampiyonluğunu ilan edebileceği önemli maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
16 Temmuz Perşembe Saat 17:45
Karşıyaka – Esentepe, Ergin Şahdur Stadı, Osman Özpaşa
Ozanköy – Girne Halk Evi, Mustafa Özkayım Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Mormenekşe – Lapta, Cemal Balses Stadı, Turgay Misk
Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Çanakkale – Gençler Birliği, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Yalova – Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre
Dörtyol – Mesarya, Dörtyol Stadı, Utku Hamamcıoğlu