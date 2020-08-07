Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar

Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçı öncesinde görsel şov yaşandı.

Seniha Kanatlı'nın sunuculuğunda başlayan seremoni sonrasında hakemler ve takımlar sahaya ışık şovları ve sisler arasında çıktılar.

Hakemler ve takımlar sahaya çıkarlarken Şampiyonlar Ligi Müziği çalarken, tribünlerde de büyük coşku yaşandı.

Maçı izleyenler arasında birçok siyasinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yer aldı.