Şampiyonlar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde final maçları bugün oynandı.
Oynanan final maçları sonunda Yeni Erenköy, Sadrazam Kayalar ve Demirhan şampiyon olarak BTM Birinci Lige yükseldiler.
Yeni Erenköy takımı maç sonucunda terfi etmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı
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