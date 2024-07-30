Şampiyonda tempo yükseliyor

Süper Ligde son 5 sezonun şampiyon takımı sarı-yeşilli Mağusa Türk Gücü takımı Michael Pote ve ekibi nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mağusa Türk Gücü’nün tesisleri olan Garga Arena’da yeni sezona hazırlanan Mağusa Türk Gücü’nde sezon başı yaşanan başkan krizi ve şampiyon hoca Ali Oraloğlu’nun yerine ateşten gömleği giyen Michael Pote ve ekibinin takıma nasıl bir futbol oynatacağı merak edilirken çalışmaların dozu da her geçen gün artıyor.



