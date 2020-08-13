Şampiyon stoper, teklifleri değerlendirecek

2018 – 2019 Futbol Sezonunda Göçmenköy tarafından ülkemize transfer edilen Çağdaş Çevik, yeni sezonda da futbol hayatını ülkemizde sürdürme kararı aldı.

Göçmenköy forması altında K-PET Birinci Lig şampiyonluğu yaşayan Çağdaş Çevik, teknik direktör Nazım Aktunç’un, Göçmenköy’denMesarya’ya gitmesi sonrasında bu takıma transfer olmuştu.

Mesarya’da da başarılı futbolunu sürdüren Çağdaş Çevik, 2019 – 2020 Futbol Sezonunda da K-PET Birinci Lig şampiyonluğu yaşadı.

K-PET Birinci Lig takımlarından transfer teklifleri Çağdaş Çevik, gelen tekliflerin arasından kendisi açısından en uygununu seçip, futbol hayatını ülkemizde sürdürecek.

