Şampiyon salon çalışmalarıyla başladı

Mağusa Türk Gücü yeni sezon çalışmalarına bugün salonda yaptığı çalışmayla başladı.
Teknik direktör Ali Oraloğlu ve ekibinin futbolcuların ölçüm ve analizleri konusunda yaptıkları çalışmadan sonra ilk program uygulandı.
Sarı yeşilliler yarın kros çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.
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