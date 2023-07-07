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Şampiyon salon çalışmalarıyla başladı

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Şampiyon salon çalışmalarıyla başladı
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Mağusa Türk Gücü yeni sezon çalışmalarına bugün  salonda yaptığı çalışmayla başladı.
Teknik direktör Ali Oraloğlu ve ekibinin futbolcuların ölçüm ve analizleri konusunda yaptıkları çalışmadan sonra ilk program uygulandı.
Sarı yeşilliler yarın kros çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.
 
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