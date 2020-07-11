Şampiyon rekorlar için coştu

Şampiyon Mağusa Türk Gücü, maç öncesinde kendisine yönelik güzel jestler yapan Binatlı karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 5 farkla kazanarak, puan ve gol rekor kırma hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdü. Binatlı ise play out hattında sıkıntılı bölgede kaldı

Stat: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Fatih Bardakçıoğlu Binatlı: Yunus Yeşilirmak, Abdullah Umut, Debola, Berkem Korbay, Mehmet Neşe, Bayram Özgüm, Mustafa Süzgen, Muammer Tip, Behnam Habibi, Alattin Yavuz, Moses Ibukun Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Sami Ergazi, Halil Uçar, Yusuf Beyazi Adil Uçar, Uğur Gök, Mehmet Erol, Ebimobowei Peter, Arif Uysal, Dinopeter Jude Goller: Dk.7 Berkem Korbay (P) (Binatlı), Dk.42 Dinopeter, Dk.45 Uğur Naci Gök, Dk.60,83,88 Ebi Peter, Dk.74 Darbaz Dönmezsoy (MTG) İsmet KARAOSMAN K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında şampiyon Mağusa Türk Gücü ligin 13’ncü sırasında yer alan Binatlı’ya konuk oldu. Karşılaşma öncesinde stada girerken, Mağusa Türk Gücü futbolcuları, Binatlı takımı futbolcuları tarafından alkışlanırken, kendilerine çiçek takdim edildi. Binatlı seremonide ise “ŞAMPİYONU KUTLARIZ” yazılı pankartıaçtı. İlk devrerede geriye düşen Mağusa Türk Gücü,devreyi 2-1 önde tamamlarken, karşılaşmayı hat-trick yapan Ebi Peter, Dinopeter, Uğur ve Darbaz’ın kendi kalesine attığı gollerle 6-1 kazandı. Binatlı’nın tek golü penaltı vuruşundan Berkem’den geldi.