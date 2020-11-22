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Şampiyon Othelleo Masterleri

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2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Turnuvasında Othelleo Masterleri şampiyon, Mağusa Spor Derneği Masterleri ikinci, Mağusa Hisar Derneği üçüncü oldular. Kural hatası yapan Sarınç Masterleri turnuvadan çekildi

Şampiyon Othelleo Masterleri

Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem anısına Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen Mücadele ve Dostluk Turnuvası Othello Masterlerinin şampiyonluğuyla tamamlandı.

İkinci kez düzenlenen 2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Sarınç masterleri, Mağusa hisar masterleri, Othello masterlerinden oluşan dört takım katıldı.

Turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilen 2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Turnuvası, Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynandı. İlk gün saygı duruşunun ardından açılış maçında Othello Masterleri, Mağusa Hisar Masterleri’ni normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta, penatı vuruşları sonunda 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. İkinci karşılaşmada Sarınç Masterleri, Mağusa Spor Derneği Masterleri karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak organizasyon komitesi tarafından kural hatası ihlali yaptığı uyarısı ile sonrasında ikinci yarıya çıkmayan Sarınç Masterleri sahadan ayrıldı. Bu gelişme sonrasında finale Mağusa Spor Derneği Masterleri yükseldi.

Turnuvanın ikinci gününde Abdullah Adem, Ali Meral, Erdem Canaloğlu ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği 2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterleri Anı Futbol Turnuvası finalinde Othelleo Masterleri, Mağusa Spor Derneği Masterleri’ni 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Turnuvada Mağusa Spor Derneği ikinci, Mağusa Hisar Derneği üçüncü oldu.

2. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterleri Anı Futbol Turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara, karşılaşmaları yöneten hakemlere kupa ve madalyaları merhum Sonay Adem’in kızları Nicel Adem, Güncel Adem, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, eski milletvekili Ali Gulle, yakın arkadaşları Mustafa Cihangir ve Mağusa Spor Derneği yönetim kurulu üyesi İbrahim Korhan tarafından verildi.

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