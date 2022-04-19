Şampiyon MTG, gözler 2. yolcuda

Aksa Süper Lig’de hafta sonu oynanan 27. Hafta karşılaşmaları sonucunda bitime 3 hafta kala Mağusa Türk Gücü şampiyonluğa ulaşırken, gözler alt sıralardaki kümede kalma mücadelesine çevrildi

Aksa Süper Lig’de hafta sonu oynanan 27. Hafta karşılaşmaları sonucunda bitime 3 hafta kala Mağusa Türk Gücü şampiyonluğa ulaşırken, gözler alt sıralardaki kümede kalma mücadelesine çevrildi.Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Gönyeli karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti.Liderin takipçisi Merit A. Yeşilova konuk ettiği play-out hattındaki Baf Ülkü Yurdu’nu net bir skorla mağlup ederek 2. sıradaki yerini korurken, Baf Ülkü Yurdu takımı ise play-out hattında daha fazla puan toplama hedefinden uzaklaşarak işini zora soktu.Ligin 2. devresinin flaş ekibi Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği takipçisi Lefke’yi mağlup ederek 3. Sıradaki yerini korudu. Lefke ise bir basamak daha geriledi.Girne derbisinde Doğan Türk Birliği ligden düşen Girne Halk Evi karşısında rahat bir galibiyet alarak bir basamak yukarı tırmandı.Ligde ikinci devrede yükselişe geçen iki takım Cihangir ile Yenicami arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Cihangir oldu ve rakibi Yenicami ile puanlarını eşitledi.Play-out tehlikesi yaşamak istemeyen Göçmenköy konuk ettiği rahat konumdaki Mesarya takımını mağlup ederek rahat bir nefes aldı.Ligde kalma şansı az olan Binatlı takımı konuk ettiği play-out hattı içindeki Türk Ocağı takımını mağlup ederek haftanın sürprizini yaptı. Türk Ocağı bu yenilgiyle play-out hattından çıkma şansını zora soktu.Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçta beraberlik çıkmazken, sadece birini konuk takım kazanırken, 7 maçı ev sahipleri kazandı. Karşılaşmalarda kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol krallığı yarışında lider olan Cihangir futbolcusu Mihali bu haftayı da boş geçmeyerek gol sayısını 20’ye yükseltirken, takipçisi Mesarya futbolcusu Remzi haftalar sonra gol atamayarak 18 golde kaldı. Dumlupınar’dan Weston ise bir gol atarak gol sayısını 17 yaptı.Süper Lig’de kalması mucizelere kalan Binatlı takımı pes etmediğini konuk ettiği Türk Ocağı’nı mağlup ederek gösterdi. Geçtiğimiz haftaki galibiyetin ardından bu hafta da kazanarak umutlarını sürdürmüş oldu.Göçmenköy futbolcusu Burak Sarıkaya bu sezon transferinde yaşadığı problem nedeniyle uzun süre oynamamasına karşın ikinci devreyle birlikte yavaş yavaş form tutmaya başlarken, son iki haftada alınan galibiyetlerde öne çıkan isim oldu.Mağusa Türk Gücü takımıyla üst üste 3. şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Ali Oraloğlu bu başarının tesadüfi olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.Haftanın zor maçlarından biri olan Hamitköy – K.Kaymaklı maçında verdiği kararlarla ve maça hakimiyetiyle iyi bir maç çıkaran Utku Hamacıoğlu haftanın hakemi oldu.Şenol Şöför(MTG), Muhittin Tümbül(Cihangir), Mehmet Altın(Y.Dumlupınar), Mustafa Salk(M. A. Yeşilova)Tolga(Hamitköy), Olcay(Dumlupınar), Lawrence(MTG) İbrahim Kaba (Hamitköy), Reşit (Göçmenköy), Aksel (Yeşilova), Berhan(Cihangir), Emre Özsin (MTG), Mishali(Cihangir), Weston (Dumlupınar), Baran(MTG)Cihangir-Yenicami: 3 – 1Gönyeli-MağusaT.Gücü:1 – 2Hamitköy-K.Kaymaklı 2 – 1Doğan T.B.-Girne H.E: 3 – 0Binatlı-Türk Ocağı: 2 – 1M.A.Yeşilova-BafÜ.Y.: 3 – 0Y. Dumlupınar-Lefke: 3 – 1Göçmenköy-Mesarya: 2 – 0Mağusa T. Gücü – CihangirGirne H. Evi – GönyeliYenicami – HamitköyTürk Ocağı – Baf Ülkü YurduK.Kaymaklı – GöçmenköyBinatlı – Doğan T. BirliğiLefke – Merit A. YeşilovaMesarya – Yonpaş Dumlupınar