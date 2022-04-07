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Şampiyon Miracle Değirmenlik

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Geçtiğimiz hafta ertelenen ve önceki akşam oynanan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği-Miracle Değirmenlik maçını kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti

Şampiyon Miracle Değirmenlik
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi tamamlandı.
On iki takımın mücadele verdiği ligde sezonu Miracle Değirmenlik şampiyon tamamladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ligin son hafta maçları dün oynandı. Geçtiğimiz hafta ertelenen ve dün oynanan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği-Miracle Değirmenlik maçını kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti.
Müsabaka sonunda şampiyon Miracle Değirmenlik ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ne ödüllerini Darts Federasyonu Bakanı Gürtap Davutoğlu, asbaşkan Tansu Tilki, yönetim kurulu üyeleri Osman Sunisioğluları, Aşın Kanatlı ve Efes Pilsen Mesarya Bölgesi Satış Sorumlusu Serkan Cihangir verdi.
Ligi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ikinci Mağusa Kültür Derneği üçüncü sırada tamamladı.   
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 22’nci hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu öyle:
Mağusa Kültür Derneği- Cihangir Av.At.Birliği (6-10)
Miracle Değirmenlik S.K.-Ozanköy S.K.(12-4)
Düzova S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(3-13)
KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Gazimağusa Darts Birliği (6-10)
Karaoğlanoğlu S.K.- Taşkınköy S.K.(9-7)
Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Mesarya Darts Birliği (16-0)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 21’nci hafta erteleme maç sonucu
Cihangir Av.At.Birliği- Miracle Değirmenlik S.K.(6-10)
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                      
TAKIMLAR                                O     G    B   M    A      Y      P     AV
1.Miracle Değirmenlik S.K.           22    21    0    1     266   86     63    180
2.Cihangir Avcılık Atıcılık B.       22    20    1    1     251   101   61    150
3.Mağusa Kültür Derneği              22    13    3    6     214   138   42    76
4.Gazimağusa Darts Birliği           22    12    5    5     198   154   41    44
5.Karaoğlanoğlu S.K.                    22    12    4    6     200   152   40    48
6.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.    22    10    2    10   175   177   32    -2
7.Taşkınköy S.K.                           22    9      3    10   184   168   30    16
8.Ozanköy S.K.                             22    9      2    11   161   191   29    -30
9.KKTC Fenerbahçeliler D.          22    6      4    12   142   210   22    -68
10.Düzova S.K.                             22    3      1    18   124   228   10    -104
11.Merit Alsancak Yeşilova          22    3      0    19   111   241   9      -130
12.Mesarya Darts Birliği               22    1      1    20   86     266   4      -180
 
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