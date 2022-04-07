Geçtiğimiz hafta ertelenen ve önceki akşam oynanan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği-Miracle Değirmenlik maçını kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi tamamlandı.

On iki takımın mücadele verdiği ligde sezonu Miracle Değirmenlik şampiyon tamamladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ligin son hafta maçları dün oynandı. Geçtiğimiz hafta ertelenen ve dün oynanan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği-Miracle Değirmenlik maçını kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabaka sonunda şampiyon Miracle Değirmenlik ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ne ödüllerini Darts Federasyonu Bakanı Gürtap Davutoğlu, asbaşkan Tansu Tilki, yönetim kurulu üyeleri Osman Sunisioğluları, Aşın Kanatlı ve Efes Pilsen Mesarya Bölgesi Satış Sorumlusu Serkan Cihangir verdi.

Ligi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ikinci Mağusa Kültür Derneği üçüncü sırada tamamladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 22’nci hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu öyle:

Mağusa Kültür Derneği- Cihangir Av.At.Birliği (6-10)

Miracle Değirmenlik S.K.-Ozanköy S.K.(12-4)

Düzova S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(3-13)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Gazimağusa Darts Birliği (6-10)

Karaoğlanoğlu S.K.- Taşkınköy S.K.(9-7)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Mesarya Darts Birliği (16-0)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 21’nci hafta erteleme maç sonucu

Cihangir Av.At.Birliği- Miracle Değirmenlik S.K.(6-10)



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Miracle Değirmenlik S.K. 22 21 0 1 266 86 63 180

2.Cihangir Avcılık Atıcılık B. 22 20 1 1 251 101 61 150

3.Mağusa Kültür Derneği 22 13 3 6 214 138 42 76

4.Gazimağusa Darts Birliği 22 12 5 5 198 154 41 44

5.Karaoğlanoğlu S.K. 22 12 4 6 200 152 40 48

6.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 22 10 2 10 175 177 32 -2

7.Taşkınköy S.K. 22 9 3 10 184 168 30 16

8.Ozanköy S.K. 22 9 2 11 161 191 29 -30

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 22 6 4 12 142 210 22 -68

10.Düzova S.K. 22 3 1 18 124 228 10 -104

11.Merit Alsancak Yeşilova 22 3 0 19 111 241 9 -130

12.Mesarya Darts Birliği 22 1 1 20 86 266 4 -180

