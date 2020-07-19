Şampiyon Mesarya'nın kupa coşkusu

Necati KÜLAHLILAR
K-PET Birinci Ligin son haftasında şampiyon Mesarya ile Yalova Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda karşılaştı.
Mücadele 3-1’lik skorla kazanan Mesarya maç sonrasında büyük coşku yaşadı. 3 hafta önce tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Mesarya, geçtiğimiz hafta da lig şampiyonluğunu ilan etmişti.
Maçın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını alan Mesarya büyük coşku yaşadı.
Kurulduğu 2016 yılında BTM’de mücadele eden Mesarya Spor Kulübü elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Sarı kırmızılılar beş sezon sonundaen üst lige yükselmeyi başardılar.
Şampiyonluk kupasını Mesarya takımına Başbakan Ersin Tatar ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu verdi.
(Foto: Öney Çağakan)