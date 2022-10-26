Şampiyon Lefkoşa Polis Takımı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası güzel bir final gecesi ile son buldu. Final maçında Lefkoşa Polisi, Merkezi Cezaevi’ni 5-4 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu

Ortaköy-Kermiya’daki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuva 25 Ekim Salı akşamı oynanan final maçları ile son buldu. Çok güzel bir atmosferde gerçekleşen final gecesine Hasan Ramadan Cemil ailesi, turnuvada mücadele eden takımlar, devlet dairesi çalışanları, spor severler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.Turnuvada Başbakanlık takımı ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi arasında oynanacak karşılaşmayı Eğtim Ortak Hizmetler takımı 3-0 hükmen kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.Final maçında ise Lefkoşa Polisi, Merkezi Cezaevi’ni 5-4 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.Final maçı sonrası Ahmet Özsoy’un konuşması ile başlayan ödül töreninde organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy söz alarak turnuvaya katılan katkı koyan tüm takımları tebrik etti. Özsoy 12 yıl önce Ersin Tatar Maliye Bakanı ile başlattıkları bu turnuvanın istikrarlı bir şekilde devam etmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu, turnuvada Hasan Ramadan Cemil ismini yaşatarak devlet daireleri çalışanlarını güzel bir sportif ortamda sosyalleşmelerini sağladıklarını ve buna öncülük yapan Işın Ramadan Cemil ve ailesine teşekkürlerine sundu.Işın Ramadan Cemil de yaptığı konuşmada Hasan Ramadan Cemil’in adını böyle güzel bir organizasyonda anmanın gururunu yaşadıklarını, turnuvanın gerçekleşmesinde emek harcayan İbrahim Özsoy ve ekibine teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 12 yıldır yılmadan usanmadan bu organizasyonu sürdüren İbrahim Özsoy ve ailesine teşekkür ederek sözlerine başladı. Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in spor sevdalısı bir kişi olduğunu hatırlatarak O’nu 12 yıl bu turnuvada anmanın anlamının daha da büyük olduğunu hatırlatarak 12 yıl önce başlatılan bu turnuvaya Maliye Bakanı ile öncülük yaptığını, bundan sonra da istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini temenni etti.Konuşmaların ardından dereceye girenlere ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller takdim edildi.