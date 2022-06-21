Şampiyon Lefkoşa Karmnası

U15 Bölgeler Karması final maçında rakibi Girne Karması’nı 5-2’lik skorla mağlup eden Lefkoşa Karması şampiyon oldu

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Bölgeler Karması tamamlandı. Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan final maçında kazanan Lefkoşa Karması şampiyon oldu.

Salim Tayançlı ve Kadri Şener'in çalıştırdığı Lefkoşa Karması ilk devreyi 3 - 0 önde tamamlarken, ikinci devrede Girne Karması skoru 3 - 2 yaptı.

Lefkoşa Karması son bölümde 2 gol bularak maçı 5 - 2 kazandı.

Takım olarak iyi oynayan Lefkoşa Karmasında kaptan Hüseyin Arifoğlu galibiyette ön plana çıktı.

Maçtan sonra takımlara Hüseyin Ekmekçi kupalarını verdi.

