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Şampiyon kuvvet çalışıyor

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Şampiyon kuvvet çalışıyor
Son şampiyon Mağusa Türk Gücü (MTG)yeni sezona yönelik başlattığı çalışmalarına devam ediyor.
Canbulat Stadında teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde düz koşu ve kuvvet çalışmalarına devam edilirken, futbolcuların hırslı çalıştıkları dikkat çekiyor. Ali Oraloğlu ve teknik heyetin futbolcuların, futbolsuz dönemdeki kayıplarını giderme adına yaptırdıkları antrenmanlar neşe içerisinde geçiyor.
 
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