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Şampiyon kupasını alacak

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Şampiyon kupasını alacak
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:04

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 30. ve son hafta yarın oynanacak.

Şampiyon Mesarya, 100. Yıl Stadında Hüseyin Özkan’ın yöneteceği maçta Yalova’yı konuk edecek. Mesarya bu maç sonrasında şampiyonluk kupasına kavuşacak.

Geçtiğimiz hafta Dörtyol deplasmanında şampiyonluğu garantileyen ve tarihinde ilk kez K-PET Süper Lige yükselen Mesarya, Yalova maçı sonrasında şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun elinden alacak.

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