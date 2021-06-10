Şampiyon kaleci Çetinkaya'ya imzayı attı

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Ligde misafir olmak isteyen Çetinkaya transferlerine devam ediyor.

Çetinkaya, eski İkinci Lig'de ve Birinci Ligde şampiyonluklar yaşamış deneyimli kaleci Kemal Ağrı'ya da resmi imzayı attırdı.

Penaltı vuruşlarındaki kurtarışlarıyla bilinen Kemal Ağrı, bugün yönetici Özkan Kösezade eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı resmi imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.