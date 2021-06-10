banner583
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
52 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
19 0
 
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
41 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
31 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
42 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
19 0
banner661

Şampiyon kaleci Çetinkaya'ya imzayı attı

banner476

banner666
Şampiyon kaleci Çetinkaya'ya imzayı attı
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Ligde misafir olmak isteyen Çetinkaya transferlerine devam ediyor.
Çetinkaya, eski İkinci Lig'de ve Birinci Ligde şampiyonluklar yaşamış deneyimli kaleci Kemal Ağrı'ya da resmi imzayı attırdı.
Penaltı vuruşlarındaki kurtarışlarıyla bilinen Kemal Ağrı, bugün yönetici Özkan Kösezade eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı resmi imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.