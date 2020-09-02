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Şampiyon Hisar’da başladı

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Şampiyon Hisar’da başladı
K-PET Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, 2020 - 2021 sezonunu öncelikle Süper Kupayı kazanma hedefiyle resmen açtı.
Mağusa Türk Gücü, mabedi Canbulat Stadında, kulüp başkanı Koral Bozkurt ve yöneticilerin de katıldığı töre ile sezonu açtı. Futbolcular sahaya çıkmadan önce kurban kesilirken, kesilen kurbanın kanı, futbolcuların alınlarına sürüldü. Tören sonrasında futbolcular teknik direktör Ali Oraloğlu ve ekibinin nezaretinde ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.
 
 
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