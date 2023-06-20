Şampiyon Girne Polis Müdürlüğü

Polis Örgütünün 59. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 15-16 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen EybilEfendi Polis Salon Futbol Turnuvası, pazartesi yapılan çeyrek, yarıfinal ve final maçları ile tamamlandı.
Girne Polis Müdürlüğü ile Polis Özel Harekât Müdürlüğü-A takımları arasında oynanan final maçı 1-1 berabere sonuçlanması üzerine, penaltı atışları sonucunda Girne Polis Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuva ikincisi Polis Özel Harekât Müdürlüğü A takımı olurken, Polis Okulu Müdürlüğü takımını yenen İtfaiye Müdürlüğü takımı ise turnuvanın üçüncüsü oldu.
Turnuvanın en centilmen takımı, turnuva süresince en az faul ve oynadıkları maçlarda oyuncuları sarı ve kırmızı kart görmeyen Girne Polis Müdürlüğü takımı olurken,
Turnuvanın en iyi Kalecisi, Girne Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu Polis Memuru Sedat Bayramoğlu,
Turnuvanın Gol Kralı ise turnuva boyunca toplam 8 golle İtfaiye Müdürlüğü sporcusu İtfaiye Memuru Özgür Tezkan oldu.
Şampiyon Takıma kupa ve madalyaları, Merhum Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi’nin eşi Figen Efendi tarafından,
Turnuva İkincisi Takıma kupa ve madalyaları, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından,
Turnuva Üçüncüsü takıma kupa ve madalyaları, emekli Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim tarafından,
En centilmen takıma kupası, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun tarafından,
Gol Kralına ödülü, Adli Polis Müdürü Zafer Zaifer tarafından,
En iyi kaleciye ödülü, İdari Polis Müdürü Kaan Resa Saçar tarafından ve
Turnuvada emeği geçen hakemlere ise Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından verildi.
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