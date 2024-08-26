Şampiyon Ersin Turgut takımı

Yeniboğaziçi’nde Büyükler Plaj Futbol Turnuvası heyecanı yaşandı

Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen büyükler plaj futbol turnuvası tamamlandı. Büyükler Plaj Futbol turnuvasına sekiz takım katıldığı turnuva sonunda Ersin Turgut takımı şampiyon oldu.

2 GRUPTA 4’ER TAKIM

Büyükler Plaj futbol turnuvasında A Grubunda Ersin Turgut, Adem Haramiler, Lions, Royal Madrid, B Grubunda ise Osman Karaşahin, Urfa Spor, Biraz Hırs, Golden Tigo olmak üzere 2 grupta dörder takım tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmaların ardından yarı finale yükselen takımla belli oldu. Yeniboğaziçi Halk plajında gerçekleştirilen büyükler plaj futbol turnuvası Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin görev yaptığı karşılaşmalar sonunda A grubunda Ersin Turgut birinci, Adem Haramiler ikinci, B grubunda Osman Karaşahin birinci, Urfa Spor ikinci olarak yarı finale yükselen takımlar oldu.

YARI FİNALLER

Yarı final karşılaşmaları oldukça zevkli çekişmeli geçen karşılaşmalarda Ersin Turgut rakibi Urfa Spor’u norma süresi 1-1 eşitlikle biten maçı penaltı atışlarında 3-1, Adem Haramiler rakibi Osman Karaşahin’i 3-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

ŞAMPİYON ERSİN TURGUT

Turnuvanın finali kalabalık seyirci kitlesi önünde oldukça zevkli çekişmeli geçen karşılaşmada Ersin Turgut rakibi Adem Haramiler’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Osman Karaşahin rakibi Urfa Spor’u normal süresi 0-0 beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve katılım belgelerini Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir tarafından verildi.

Yeniboğaziçi 13. Pulya Festivali Büyükler Plaj Futbol Turnuvası'nda dereceler şöyle oluştu.

1. Ersin Turgut

2. Adem Haramiler

3. Osman Karaşahin

4. Urfa Spor



