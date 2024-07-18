Şampiyon Çetinkaya

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi'nde final heyecanı dün akşam Güzelyurt'ta yaşandı. Küçük Kaymaklı TSK ile Çetinkaya TSK takımlarını karşı karşıya geldi.
Final karşılaşması saat 20.00'de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynandı. Ayni gruptan çıkan Çetinkaya ile K.Kaymaklı arasında oynanan final karşılaşmasında Çetinkaya üstün oynadığı maçı 3 - 0 kazanarak şampiyon oldu.
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