Şampiyon Bolu’da güç depoluyor

Sarı-yeşilli Mağusa Türk Gücü yeni sezona yönelik hazırlık için gittiği Bolu Gerede'de The Sign Otel’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına aralıksız şekilde dur durak demeden devam ediyor.
Sporcu sorumluları Çağrı Aktuğ ve Kemal Mahirel’in gözetiminde devam eden kamp çalışmalarında Mağusa Türk Gücü takımı günde çift idmanla hazırlıklarına devam ediyor. Kamp çalışmaları çerçevesinde Hacettepe takımı ile önceki gün bir hazırlık maçı yapan Mağusa Türk Gücü takımı Çorluspor ile de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bolu-Gerede kampına tek yabancı ile giden Mağusa Türk Gücü’nde önümüzdeki hafta 2 yabancı futbolcunun daha takıma dahil olması bekleniyor. Mağusa Türk Gücü kafilesi 16 Ağustos Cuma akşamı ülkemize dönecek ve çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.