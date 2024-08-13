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Şampiyon Bolu’da güç depoluyor

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Kamp çalışmalarını Pazartesi gününden beridir Bolu Gerede'de The Sign Otel’de gerçekleştiren Mağusa Türk Gücü Gücü takımı günde çift idmanla hazırlıklarına devam ediyor

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Şampiyon Bolu’da güç depoluyor
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Sarı-yeşilli Mağusa Türk Gücü yeni sezona yönelik hazırlık için gittiği Bolu Gerede'de The Sign Otel’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına aralıksız şekilde dur durak demeden devam ediyor.
Sporcu sorumluları Çağrı Aktuğ ve Kemal Mahirel’in gözetiminde devam eden kamp çalışmalarında Mağusa Türk Gücü takımı günde çift idmanla hazırlıklarına devam ediyor. Kamp çalışmaları çerçevesinde Hacettepe takımı ile önceki gün bir hazırlık maçı yapan Mağusa Türk Gücü takımı Çorluspor ile de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bolu-Gerede kampına tek yabancı ile giden Mağusa Türk Gücü’nde önümüzdeki hafta 2 yabancı futbolcunun daha takıma dahil olması bekleniyor. Mağusa Türk Gücü kafilesi 16 Ağustos Cuma akşamı ülkemize dönecek ve çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.
 
 
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