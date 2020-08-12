Şampiyon antrenörle yola devam

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde şampiyonluk yaşayan Talat Şentürk, yeni sezonda da takımın başında olacak.

Yonpaş Dumlupınar'dan yapılan açıklamada, "Başarılı antrenörümüz Talat Şentürk ile 2020-2021 futbol sezonunda da yola birlikte devam ediyoruz.

Talat hocamız 1 yıl daha genç takımımızın başında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.