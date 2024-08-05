Şampiyon Ağırdağ, Çelebi’yi ziyaret etti

BTM İkinci Lig'de namağlup şampiyon olan Ağırdağ Boğaz Spor Kulübü başkanı Hüseyin Dayı ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasıyla birlikte ilk resmi ziyaretlerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Başkan Yüksel Çelebi, Ağırdağ Boğaz Spor Kulübü'nün gösterdiği üstün performans ve namağlup şampiyonluk serüveninden ötürü büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Çelebi, kulübün sadece saha içindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda yerel gençlere ve topluma sağladığı katkılarla da takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, kulübün yönetim kurulu ve teknik ekibin özverili çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini vurgulayan Çelebi, tüm ekibi yürekten kutladı.

Bu görüşmede, kulübün gelecekteki hedefleri ve planları da ele alındı. Başkan Dayı, şampiyonluk sonrası kulübün hedeflerini daha da büyütmek istediklerini, yeni başarılar için çalışmalara şimdiden başladıklarını ifade etti. Ayrıca, yerel yönetim ile işbirliği içinde çalışarak, sporun bölgedeki gençler arasında daha da yaygınlaşması için çeşitli projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan Yüksel Çelebi, kulübün bu başarısının bölge için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirirken, kulüp yönetimi de bu başarıyı daha ileriye taşımak için kararlı olduklarını belirtti.

