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Şampiyon 100’ler kulübünde

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Şampiyon Mağusa Türk Gücü, ligden düşen Gençlik Gücü’nü 8-0 mağlup ederken, 100 gole ulaşarak ligde en fazla gol atma rekorunu kırdı. 4 gol atan Peter Ebi ise, gol krallığı yarışında 33 gole ulaştı

Şampiyon 100’ler kulübünde
16 Temmuz 2020 Perşembe 10:33

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Adil, Uğur, Mehmet Erol, Ünal Kaya, Peter, Arif Uysal, Dınopeter

Gençlik Gücü: Seyit, Hacı, Arif Öztürk, Erin Uluçlar, Hasan Çirkin, Mehmet Kaygısız, Lawrence, Berke Zorba, Prınce Boateng, Aşkın Kavaklı, Kalonjı

Goller: Dk.20 Arif Uysal, Dk.24, 43, 45, 60 Ebi Peter, Dk. 63, 77 Uğur Gök, Dk.73 Dinopeter (MTG)

K-Pet Süper Lig’de maçlarına şampiyon ünvanı ile çıkan Mağusa Türk Gücü, ligden düşmesi kesinleşen Gençlik Gücü’nü konuk etti.

Peter Ebi’nin 4, Uğur’un ise 2, Arif ve Dinopeter’in birer gole imza attığı karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü, 8-0 kazandı. Mağusa Türk Gücü’nden Peter Ebi, Gençlik Gücü’nden ise Mehmet Kaygısız penaltı vuruşlarından yararlanamadılar.

Mağusa Türk Gücü, 100 gole ulaşarak ligde en fazla gol atma rekorunu kırdı. 4 gol atan Peter Ebi ise, gol krallığı yarışında 33 gole ulaşırken, John Ebuka ile farkını 1’e indirdi.

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