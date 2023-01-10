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Samet Akaydın Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi için oyuncu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başladığını açıkladı

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Samet Akaydın Fenerbahçe'de
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başladı.
Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
 
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