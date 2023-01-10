Samet Akaydın Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi için oyuncu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başladığını açıkladı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başladı.

Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

