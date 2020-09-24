banner480
banner69
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
145 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
74 0
 
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
32 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
27 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
312 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
32 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
banner460

Samatta Fenerbahçe yolunda

banner476

Samatta Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. 
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Tanzanyalı forvetin sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor.
İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Tanzanyalı golcü, geçen sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 16 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.