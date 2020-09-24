Samatta Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Tanzanyalı forvetin sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor.

İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Tanzanyalı golcü, geçen sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 16 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.

