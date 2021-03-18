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Salk’tan siftah

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Salk’tan siftah
Türkiye misli.com İkinci Lig ekibi Pazarspor’da,Mamak FK karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan Mustafa Salk, ilk 11’deki ilk maçında ilk golünü attı.
Mustafa Salk, 29. dakikada Feyyaz’ın altı pasa indirdiği topu kafa şutu ile ağlara yollarken büyük sevinç yaşadı. Mustafa Salk’ın golü ilk yarının da skorunu 3-0 olarak belirledi.Kaçkar’ın Mavi Şahinleri olarak bilinen Pazarspor, 6 – 1’lik skorla ikinci devrenin ilk galibiyetini almış oldu.
 
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