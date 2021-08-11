Salk, Yeşilova’ya döndü

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova yeni sezona iddialı bir kadroyla girme hedefiyle kadrosunu güçlendiriyor.
Geçtiğimiz gün 5 futbolcuya birden imza attıran Merit Alsancak Yeşilova'nın profesyonel futbolcusu Mustafa Salk da takıma döndü. Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Pazarspor'da oynayan Mustafa Salk, 2021 - 2022 sezonunu Merit Alsancak Yeşilova'da geçirecek.
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