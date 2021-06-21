Salim, Göçmen’den kopamadı

Futbolumuzun önemli solaklarından Salim Tayançlı, yeni sezonda futbol oynamaya devam edecek.
Son olarak Karşıyaka'da antrenör futbolcu olarak görev yaptıktan sonra Küçük Kaymaklı Akademi bünyesinde teknik adamlığa başlayan Salim Tayançlı, Süper Lig ekibi Göçmenköy'den gelen teklifi değerlendirerek eski takımına dönme kararı aldı. Salim, geçmiş sezonlarda Göçmenköy forması altında başarılı maçlar çıkarmıştı.
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