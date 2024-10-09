Salih Miroğlu Antrenman Sahasına çim ekimi yapıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Türk Ocağı’nın kullanımındaki Dr. Salih Miroğlu Antrenman Sahasına çim ekimi gerçekleştirdi. Daireden yapılan açıklamada sahanın kısa bir zamanda kullanıma gireceği ve böylelikle Türk Ocağı’nın antrenman sahası sıkıntısının son bulacağı ifade edildi.



