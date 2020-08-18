Salih ile Esin, 'devam' dedi

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi kulübü yeni sezona yönelik hedefleri ile ilgili olarak kulüp lokalinde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kulüp başkanı Veli Esendağlı, 2 futbolcuyu yeniden kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Veli Esendağlı, geçtiğimiz sezon takımın kadrosunda yer alan deneyimli savunmacı Salih Say ile tecrübeli golcü Esin Sonay’ın transferleri için Merit Alsancak Yeşilova ile anlaştıklarını duyurdu. Bu arada kırmızı beyazlıların gelecek sezon kalesini Feyyaz koruyacak.