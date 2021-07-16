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Salih, Değirmenlik yolcusu

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Salih, Değirmenlik yolcusu
Girne Halk Evi’nin deneyimli savunma oyuncusu Salih Say, Birinci Ligin iddialı ekibi Miracle Değirmenlik’etransfer oluyor.
Miracle Değirmenlik, Salih Say’ı transfer etmek için Girne Halk Evi’ne teklifte bulunurken, kulüplerin büyük oranda anlaştıkları öğrenildi. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Miracle Değirmenlik, Sabri – Raif transferinden sonra Salih Say’ı da kadrosuna katarak savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.
 
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