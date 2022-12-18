Salahi’nin büyük şansızlığı

AKSA Süper Ligde 13. Haftada Atatürk Stadında oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Mesarya maçında büyük bir şanssızlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk devresinin 42. dakikasında Mesarya futbolcusu Salahi atağa kalkarken, China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Rıfat faulsüz bir şekilde topu çeldi. Ancak o esnada Salahi, acı içerisinde yerde kaldı. Herkesi üzen olay sonunda Salahi’nin ayağının kırıldığı tespit edildi. Salahi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALAHİ AMELİYAT OLDU
Gençlik Gücü maçında sakatlanan futbolcu Salahi Aldağ'ın ameliyatı Dün Yakın Doğu Hastahanesi'nde Doç. Dr. Deniz Aydın tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.