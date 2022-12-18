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Salahi’nin büyük şansızlığı

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Salahi’nin büyük şansızlığı
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AKSA Süper Ligde 13. Haftada Atatürk Stadında oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Mesarya maçında büyük bir şanssızlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk devresinin  42. dakikasında Mesarya futbolcusu Salahi atağa kalkarken, China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Rıfat faulsüz bir şekilde topu çeldi. Ancak o esnada Salahi, acı içerisinde yerde kaldı. Herkesi üzen olay sonunda Salahi’nin ayağının kırıldığı tespit edildi. Salahi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALAHİ AMELİYAT OLDU
Gençlik Gücü maçında sakatlanan futbolcu Salahi Aldağ'ın ameliyatı Dün Yakın Doğu Hastahanesi'nde Doç. Dr. Deniz Aydın tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
 
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