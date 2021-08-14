banner583
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
29 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
14 0
 
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
23 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
752 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
71 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
49 0
Güney'den elektrik alıyoruz
Güney'den elektrik alıyoruz
16 0
banner661

Salah ve Firmino tarihe geçti

banner476

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 3-0 yendi. Firmino, Liverpool'un lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Salah ise Premier Lig'de üst üste 5 sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

banner666
Salah ve Firmino tarihe geçti

Diogo Jota'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, 65. dakikada Roberto Firmino ve 74. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.