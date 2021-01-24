Sakallı: Sporumuza yeni gençler kazandıracağımız için mutluyuz

Hamitköy, antrenmanlara ara verme kararı alırken, teknik direktör AhmetSakallı yaptığı açıklamada, “Süreci iyi değerlendirdik. Gençlerden oluşan kadromuzun gelişimine katkı koyduk. Yeni genç yeteneklere, A Takım kadrosuna yükselme fırsatı verdik. Ülke sporuna yeni gençler kazandıracağımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy, antrenmanlara ara verme kararı aldı.

Aralık ayından bu yana 1,5 ayı aşkın süredir antrenman yapan kırmızı siyahlılarda başkan Evren Mannaş ve teknik heyet bir toplantı yaparak, son günlerde yerel vaka sayılarının sürekli artmasından dolayı antrenmanları durdurma kararı aldılar.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021 – 2022 sezonunu Ağustos ayında başlatma kararından dolayı, Mayıs ayına kadar antrenman yapmayacağız. Mayıs’ta antrenmanlara yeniden başlayacak ve yeni sezona hazırlanacağız.

Yaşanan süreci Hamitköy olarak iyi değerlendirdik. Gençlerden oluşan kadromuzun gelişimine katkı koyduk. Yeni genç yeteneklere, A Takım kadrosuna yükselme fırsatı verdik. Yaşları 15 ile 19 arasında değişen birçok genç futbolcumuza A Takımda antrenman ve maç yapma şansı tanıdık. Onlar da bu şansı iyi değerlendirdiler. Altan, Serhat, Batuhan, Adem ve diğerlerini 2021 – 2022 sezonunda Süper Ligde, A Takım kadrosunda göreceğiz. Ülke sporuna yeni gençler kazandıracağımız için mutluyuz.

Ben yaşanan süreçte birlikte görev yaptığım Ragıp Kanatlı ve Latif Saçar hocalarıma, fizyoterapistimiz Mustafa Soykurt’a, futbolcularıma, yönetimimize ve tabii ki hep yanımızda olan başkanımız Evren Mannaş’a çok teşekkür ederim.”

