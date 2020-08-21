Sakallı, Ötüken’de

BTM İkinci Lig İkinci Grup ikincisi Ötüken, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi.
Yard. Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada Mormenekşe’nin tecrübeli defans oyuncusu Mehmet Sakallı ile defans hattını güçlendirdiklerini, güçlü fiziği hızı ve hava toplarındaki hakimiyeti ile takıma çok büyük katkılarının olacağını ifade etti.
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