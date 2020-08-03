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Sakallı: Hedefimize ulaştık

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Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “İlk sezonumuz için koyduğumuz hedef, lige tutunmak ve ligde kalıcı olmaktı. Bu hedefimize ulaştık.” açıklamasını yaptı

Sakallı: Hedefimize ulaştık
Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Ligdeki ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran ve çoğunluğu alt yapısından yetişen futbolculardan oluşturduğu kadrosuyla dikkat çeken Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı’nın, değerlendirmeleri şöyle:
“Hamitköy Spor Kulübü olarak benim teknik direktörlüğümde bir önceki sezon çıktığımız Süper Ligdeki ilk sezonumuz için koyduğumuz hedef, lige tutunmak ve ligde kalıcı olmaktı. Zor oldu, güç oldu ama bunu başarıp hedefimize ulaştık.
İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Öncelikle teknik heyette benimle birlikte çalışan Ragıp Kanatlı, Latif Sakar, David OpeyŞola'ya, birbirinden isimlerden oluşan değerli oyuncu grubumuza, yönetim kuruluna ve bu kulübü ayakta tutan Başkanımız Evren Mannaş’a teşekkür ederim.
Önümüzdeki sezon adına ileriki günlerde başkanımızla görüşüp bir karar alıp yol haritamızı belirleyeceğiz.”
 
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