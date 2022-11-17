Sakallı: Gece maçı için heyecanlıyız

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, 9. Haftada Yenicami ile karşılaşacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada Yenicami ile oynayacağımız gece maçı için oldukça heyecanlı olduklarını belirterek tüm taraftarları maça davet etti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, 9. Haftada Yenicami ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Atatürk Stadında Cuma akşamı saat 19:00’da Mehmet Sezener’in yöneteceği maç öncesinde Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“Bu sezon ilk kez gece maçı oynayacağız. Yenicami ile oynayacağımız gece maçı için oldukça heyecanlıyız.

Hafta içerisinde yaptığımız antrenmanlarda da futbolcularımda bu heyecanı gördüm. İlk gece maçımıza tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Hem tribünlerde yer alıp, güzel bir futbol akşamının keyfini çıkarsınlar hem de futbolcularımıza destek versinler.

Biz teknik heyet ve futbolcular olarak, Yenicami gibi güçlü bir rakibe karşı sahada en iyi şekilde mücadele edip, 90 dakika sonunda da taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılmayı hedefleyeceğiz.”

