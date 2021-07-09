Sakallı: En önemli şey sağlık

Ahmet Sakallı “Hayatta en önemli şey sağlıktır. Tüm futbolcularım PCR testlerini yaptırdı. PCR testi yaptırmayan futbolcuyu hazırlık maçında oynatmayacağım.” açıklamasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ahmet Sakallı ve yardımcıları Ragıp Kanatlı ile Latif Sakar yönetiminde yapılan antrenmanlara futbolcuların katılımı ve hırsı ise dikkat çekiyor. Hazırlık maçlarına da başlayacak olan kırmızı siyahlılarda futbolcular PCR testleri gerçekleştirdiler.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, Cumartesi günü Esat Erdoğmuş Stadında saat 18:00’deLefke ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde tüm futbolcularının PCR testi yaptırdığını açıkladı. PCR testi yaptırmayan futbolcuyu hazırlık maçında oynatmayacağını söyleyen Ahmet Sakallı, hayatta en önemli şeyin sağlık olduğuna vurgu yaptı.



