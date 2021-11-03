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SAKA’da, görev Göksu’nun

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SAKA’da, görev Göksu’nun
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Niyazi ERGÜLEN
BTM Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Sadrazam Kayalar’da (SAKA) teknik adam belli oldu.
Girne bölgesi ekibiSadrazam Kayalar’da, Orhan Dilek başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına genç teknik adam Süleyman Göksu’yu getirdi. Başarılı futbıolculuk kariyeri sonrasında birçok A ve Genç Takımda antrenörlük yapan Süleyman Göksu, Sadrazam Kayalar ile de başarılı olmayı hedefleyecek.
Sadrazam Kayalar, Süleyman Göksu yönetiminde Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında yeni sezon hazırlıklarına başladı.
 
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