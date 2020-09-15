SAKA kaya gibi

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig Altıncı Grupta namağlup lider Sadrazam Kayalar, son hafta maçında Akdeniz’e konuk oldu.

Şht Şevket Kadir Stadında, Serkan Başkaya’nın yönettiği maçta Sadrazam Kayalar, zayıf rakibi Akdeniz’i geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Grubu sonuncu tamamlayan Akdeniz, Anıl ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Sadrazam Kayalar Berk, Sezer ve Orhan’ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

