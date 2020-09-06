SAKA ilk kez puan kaybetti

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig İkinci Grupta namağlup liderliğini sürdüren Sadrazam Kayalar, 8. Haftada ilk kez puan kaybetti.
Alpay Volkan Antrenman Sahasında Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçta en yakın takipçisi Kalkanlı’ya konuk olan Sadrazam Kayalar, 1-0 geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamayı başardı.
İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci devresinde Kalkanlı’nın golünü Hüseyin, Sadrazam Kayalar’ın golünü Orhan kaydetti.
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