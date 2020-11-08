SAKA, Dilek’e emanet

Niyazi ERGÜLEN
Tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Sadrazam Kayalar (SAKA) kulübünde olağan üstü genel kurul yapıldı.
Takımı ilk şampiyonluğuna taşıyan Hüseyin Çakır’ın istifası sonrasında yapılan genel kurulda başkanlığı Orhan Dilek’e devretti. Genel kurula tek aday olarak giren Orhan Dilek, üyelerin onayıyla kulübün başkanı oldu.
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