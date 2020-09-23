SAKA bu kez hedefe ulaştı

Geçtiğimiz sezon finalde kaybeden Sadrazam Kayalar, Ötüken’i 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde şampiyonlardan biri de Sadrazam Kayalar (SAKA) Spor Kulübü oldu.

Ötüken ile Sadık Cemil Stadında İsmail Ercan’ın yönettiği maçta karşılaşan Sadrazam Kayalar, oldukça rahat bir 90 dakika sonunda maçı 4-0 kazanarak, BTM Birinci Lige yükseldi. Sadrazam Kayalar geçtiğimiz sezon finalde BTM Birinci Lige yükselememişti.

İlk devreyi Yakup’un golüyle 1-0 önde tamamlayan Sadrazam Kayalar, ikinci devrede farkı açtı. Sezer’in 2 golüyle rahatlayan Sadrazam Kayalar’da son gol Orhan’dan geldi. 4-0



