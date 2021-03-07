Saif’i bizimkiler güldürdü

Bangladeş Premier Lig ekiplerinden SaifSporting Club forması giyen John Okoli ile NgwokeKenneth’in formlarının yükselmesi takıma olumlu yansıdı.
SaifSporting Club, BrothersUnion takımını 4-0 mağlup ederken, 4 golün 3’ü Kenneth ile John Okoli’den (2) geldi. John Okoli bir önceki maçta da yine 4 gol atan takımının 2 golünü atmıştı.
Üst üste 3. olmak üzere 7. galibiyetini alan SaifSporting Club, sıralamada 22 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
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