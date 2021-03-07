banner583
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
11 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
13 0
 
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
97 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
37 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
517 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
131 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
105 0
banner529
banner570

Saif’i bizimkiler güldürdü

banner476

Saif’i bizimkiler güldürdü
Bangladeş Premier Lig ekiplerinden SaifSporting Club forması giyen John Okoli ile NgwokeKenneth’in formlarının yükselmesi takıma olumlu yansıdı.
SaifSporting Club, BrothersUnion takımını 4-0 mağlup ederken, 4 golün 3’ü Kenneth ile John Okoli’den (2) geldi. John Okoli bir önceki maçta da yine 4 gol atan takımının 2 golünü atmıştı.
Üst üste 3. olmak üzere 7. galibiyetini alan SaifSporting Club, sıralamada 22 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.