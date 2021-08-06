Şahin, Bağcıl’dan koptu

Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl ile kaleci Şahin’in yolları ayrılırken, transfer gerçekleşmedi.
Bonservisi Karşıyaka’da bulunan kaleci Şahin ile prensipte anlaşan Bostancı Bağcıl, başarılı kaleciyi antrenmanlara indirmeye başlamıştı.
Birçok takımda başarıyla forma giymiş olan kaleci Şahin, kendisine gelecek olan yeni transfer tekliflerini değerlendirecek.
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