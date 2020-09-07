Şahin ayrılık kararı aldı

K-PET Birinci Ligekiplerinden Karşıyaka, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirirken, takımın önemli isimlerinden kaleci Şahin, takımdan ayrılma kararı aldı.

Çetinkaya alt yapısından yetiştikten sonra birçok takımda başarıyla forma giyen, son olarak da 2 sezondur Karşıyaka’da oynayan Şahin, gelecek teklifleri değerlendirecek.

Karşıyaka, dün son 2 sezonadamgavuranYalova’nınTürkiyelikalecisiKıvanç’ı transfer ederek kadrosuna katmıştı.

