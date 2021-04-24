Sahalar artık DG 17 değil, ÇG 17 var

Futbolumuzun önemli kanat ve hücum oyuncularından Murat Gertik’in (MG 17) oğlu Çakır Gertik de futbolcu olma yolunda sahalara ilk adımını attı.

Babasından esinlenerek ÇG 17 olarak çağrılan Çakır Gertik, Göçmenköy Futbol Akademisinde futbol eğitimi almaya başladı. Çakır Gertik, Göçmenköy Futbol Akademisi ile çıktığı ilk antrenmanında ileride iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini verdi.

Dedesi Halil Dağoğlu da eski bir futbolcu olan Çakır Gertik, ilk antrenmanda sergilediği yetenekleri ile dikkat çekti.

