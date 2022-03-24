Sahadan çekilen Vadili’ye ağır fatura

KTFF, BTM Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeni Erenköy – Vadili maçında sahadan çekilen Vadili takımına ve yöneticilerine ağır cezalar verdi

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Baran Berkay Karpuz (Mehmetçik TÇBSK)

1 Maç Hasan Aktaş (Vadili TÇBSK)

3 Maç İsmail Hakkı Korkmaz (Vadili TÇBSK)

3 Maç Mehmet Korkmaz (Karaoğlanoğlu SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ömer Pala (Vadili TÇBSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ömer Güner (Yenierenköy TSK) Süleyman Türker (Türkmenköy ASK) Umut Menteş (Vadili TÇBSK) Murat Gertik (Dikmen Gücü SK) Fırat Soykan Başavcı (Doğancı SK) Salih Talhaoğlu (Tatlısu HOBSK) Hasan Tulum (Demirerler Cons. Demirhan SK) Mehmet Sülün (Mehmetçik TÇBSK) Volkan Türüt (Sadrazam Kayalar SK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 19-20 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;BTM Kurulu 23 Mart 2022 Çarşamba günü yaptığı toplantı sonrasında aşağıdaki kararları almıştır.1) 20 Mart 2021 tarihinde 17169 maç numarası ile SFC 1461 İskele Trabzon SK ile Mehmetçik TÇBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi müsabakasından sonra, Mehmetçik TÇBSK’un 2633 lisans numaralı Antrenörü Vural Köseoğlu’nun hakeme yönelik sosyal medya üzerinden kışkırtıcı şekilde kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür söylemlerini dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 3 müsabakadan men edilmesine,a) 20 Mart 2021 tarihinde 17169 maç numaralı müsabakanın ardından yapılan paylaşımlarda, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırıda bulunan ve hakaretamiz söylemleri tespit edilen 111938 lisans numaralı Mehmetçik TÇBSK futbolcusu Mustafa Kırmızıyüz’ün KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, 2 müsabakadan men edilmesine,2) 20 Mart 2022 tarihinde 17168 maç numarası ile Yenierenköy TSK ile Vadili TÇBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakasında, Vadili TÇBSK’nın 2479 lisans numaralı Kulüp Başkanı Menderes Aktaş, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür söylemlerinin yanında başkan olduğunu da dikkate alarak, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyetine,a) 20 Mart 2022 tarihinde 17168 maç numaralı müsabakada 4524 numaralı yöneticisi Mustafa Zahteroğluları’nın müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür söylemleri dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, 30 gün hak mahrumiyetine,b) 20 Mart 2022 tarihinde 17168 numaralı maçta, Vadili TÇBSK’nın yaratmış olduğu saha olaylarından ve KTFF talimatlarına aykırı harekette bulunarak, Vadili takımının sahadan çekilmesi dolayısıyla KTFF’nin müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, Müsabaka Talimatının Madde 24 (g) uyarınca Vadili TÇBSK’nın hükmen mağlup sayılmasına ve bu müsabakanın skorunun Yenierenköy TSK lehine hükmen 3 (Üç) – 0 (Sıfır) tesciline; ve yine KTFF Müsabaka Talimatı 26 1 (a) Maddesi uyarınca, hükmen mağlubiyet kararı ile birlikte Vadili TÇBSK’nın -3 (Eksi Üç) puanının silinmesine; yine ilgili müsabaka için tayin edilen Hakemlerin masraflarının Vadili TÇBSK tarafından ödenmesine; yine yaptığı bu ihlalden dolayı Vadili TÇBSK’ye 500 TL para cezası verilmesine oy birliği karar verilmiştir.