Saha olaylarına para cezası

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda yaşanan saha olayları nedeniyle , Mağusa Türk Gücü'ne 5 bin Türk Lirası, Yalova'ya 3 bin Türk Lirası, Yeniboğaziçi ile Binatlı takımlarına 4 bin 500'er Türk Lirası para cezası verdi. Kararlar şöyle:

1) 03.10.2022 tarihinde 17564 maç numarası ile Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda, Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik SK arasında gerçekleşen AKSA Süper Lig müsabakasında, Mağusa Türk Gücü yöneticilerinin ve taraftarlarının sahayı çevreleyen duvarda oturarak maçı seyretmesi, keza, MTG Kulüp Başkanı ve bazı seyircilerin üç kez oyun alanı içerisine girmesi ve ikinci devre oynanırken her iki takım seyircileri arasında kısa süreli bir itişme olduğu gözlemci raporundan tespit edilmiş olup, Mağusa Türk Gücü SK, DS:-2/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.Kurulumuz konu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, Mağusa Türk Gücü’nün, DT 52 (1) (A) ve (B)’yi ihlal etmiş olduklarını tespit etmiştir. Bu nedenle Mağusa Türk Gücü’ne DT 52 (1) (A) ve (B)’nin ihlalinden dolayı, DT 52 (10) uyarınca 5,000.-TL (Beş Bin) TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.İlaveten, Kurulumuz konu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, gözlemci raporunda “her iki takım seyircileri arasında kısa süreli bir itişme olduğuna” vurgu yapmış olmasına rağmen, Miracle Değirmenlik SK’nin Kurulumuza sevk edilmediği tespit etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, adı geçen kulüp tarafından da disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu kanaatinde olduğumuzdan, konunun ilgili Kulüp açısından da araştırılması tavsiyesinde bulunuruz.2) 02.10.2022 tarihinde 17686 maç numarası ile Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova S.K. ile Miracle Karşıyaka A.S.K. arasında gerçekleşen AKSA 1.Lig müsabakasında, Yalova S.K. taraftarlarının rakip takım tribünlerine yönelik pet şişe atarak saha olayı yaratması, gözlemci raporunda belirtilmiş olup, DS-2/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.Kurulumuz konu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, Yalova SK’nin DT 52 (1) (c)’yi ihlal etmiş olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.Bu nedenle, Yalova S.K.’ya, DT 52 (1) ( c)’nin ihlalinden dolayı, DT 52 (3) uyarınca 3,000 (Üç Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.İlaveten yapmış olduğumuz değerlendirmede, Miracle Karşıyaka A.S.K.’nin, bir taraftarının sahaya girmiş olduğu ve atılan pet şişelere karşılık verdiği kanaatinde olmamıza rağmen tarafımıza sevk edilmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, konu ile ilgili Miracle Karşıyaka A.S.K. hakkında da gerekli araştırmanın yapılması tavsiyesinde bulunmaktayız.3) 01.10.2022 tarihinde 17690 maç numarası ile Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi D.S.K. – Binatlı Y.S.K. arasında gerçekleşen AKSA 1.Lig müsabakasında, her iki takımın yaratmış olduğu saha olayları ve yine karşılıklı meydana gelen çirkin ve kötü tezahüratları, DS-2/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.Kurulumuz konu ile yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, Yeniboğaziçi D.S.K. ile Binatlı Y.S.K.’nin karşılıklı olarak pet su şişesi ve soda şişesi atmış olduklarını, keza yine taraftarlarının karşılıklı olarak çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunmuş olduklarını tespit etmiş bulunmaktayız.Bu nedenle, Yeniboğaziçi D.S.K. ile Binatlı Y.S.K.’nin, DT 52 (1) ( c) ve 53 (1)’in ihlallerinden dolayı, her iki takıma da DT 52 (3) uyarınca 4,000.-TL (Dört Bin Türk Lirası) ile 53 (2) uyarınca 500.-TL (Beş Yüz Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.